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2 часа назад

Пару, зашедшую в зоомагазин с енотом, оштрафовали на $500

Газета.Ru

Пару в США оштрафовали на $500 за то, что она пришла в зоомагазин с енотом, пишет HuffPost.

Зашедшую в зоомагазин с енотом пару оштрафовали на $500
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным СМИ, сотрудник зоомагазина позвонил в Департамент здравоохранения округа и сообщил, что мужчина с женщиной содержат енота, у которого, возможно, может быть бешенство. Получив данные, специалисты связались с полицейскими и передали им необходимую информацию. Офицерам удалось найти пару.

При проверке оказалось, что у мужчины с женщиной нет документов на енота, поэтому им выписали штраф $500 за незаконное владение диким животным. Кроме того, животное было конфисковано.

Ветеринарам пришлось усыпить енота, чтобы сделать тест на бешенство — его можно проводить только на умершем животном. После получения результатов оказалось, что зверь был здоров. Пара, у который изъяли питомца, отказалась от комментариев.

Ранее видео с енотами, играющими с мыльными пузырями, умилило соцсети.

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