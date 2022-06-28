Археологи нашли похороненного с браслетами ребенка

Археологи, ведущие раскопки римского театра Одеон в древнегреческом городе Келендерис, обнаружили могилу маленького ребенка, похороненного с четырьмя стеклянными браслетами. С момента начала раскопок в 1987 году в древнем Одеоне было обнаружено почти 150 захоронений, но это первое, в котором были найдены какие-либо погребальные предметы. Статья об этом опубликована на портале The History Blog.
Сообщается, что маленький ребенок был похоронен в деревянном гробу, от которого остались только железные гвозди. На нем была одежда с изящными белыми пуговицами. Одежда разложилась, а пуговицы уцелели. На его руке находились четыре массивных стеклянных браслета в идеальном состоянии. Внутри гроба лежал остракон – кусок керамики с надписью на нем – и керамическая чайная чашка.
Могила еще не датирована, но археологи полагают, что, исходя из контекста, она была средневековой. Вокруг нее найдены останки нескольких детских захоронений, так что эта часть Одеона, очевидно, была детским кладбищем. Однако недавно обнаруженная могила не похожа на другие. Это единственная могила с гробом и единственная с остатками одежды. Ученые отмечают, что радиоуглеродное датирование и другие анализы костей должны заполнить некоторые пробелы относительно даты и необычных элементов захоронения.
Сегодняшний город Айдынчик на южном побережье Турции, Келендерис, был основан колонистами с острова Самос в 8 веке до н.э. Келендерис стал важной остановкой на торговых путях восточного Средиземноморья и процветал в 5 и 4 веках до н.э., а затем снова стал известен при Римской империи, достигнув нового пика развития во 2 веке.
В отличие от многих других известных греческих и римских городских центров на территории современной Турции, которые были разрушены в результате набегов и стихийных бедствий и имеют большие пробелы в своей истории с древности, Келендерис был непрерывно населен на протяжении византийской и османской эпох вплоть до наших дней. Это делает современный Айдынчик плотным в неисследованных археологических слоях. Сегодня большинство видимых остатков римского периода – общественные бани, Одеон, агора, оборонительные стены – сосредоточены вблизи рыбацкого порта.