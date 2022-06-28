Самую уродливую собаку в мире выбрали в США

Самым уродливым псом в мире по итогам ежегодного конкурса, который накануне прошел в штате Калифорния, была названа китайская хохлатая собака по кличке Мистер Счастливое лицо, передает ABC News.

Фото: Мир24 Мир24

Как отмечается, победитель опередил девятерых конкурентов и получил денежный приз в размере 1 500 долларов.

Питомцу 17 лет. Собака почти лысая, ее язык все время свисает на сторону, а голова наклонена. Мистера Счастливое лицо взяла из приюта 41-летняя певица из Аризоны Дженеда Беналли во время пандемии коронавируса.

«В пандемию я рассчитывала либо завести ребенка, либо взять собаку. Так как появление ребенка зависело от Господа, я предпочла взять собаку»,

– рассказала женщина.

По ее словам, в приюте ей показали старого и нездорового питомца.

«Я увидела создание, которое действительно было старым, но ему нужен был второй шанс. Оно заслуживало любви»,

– сказала Дженеда.

Мир24