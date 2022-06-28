Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+26° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
4 часа назад

Самую уродливую собаку в мире выбрали в США

Мир24

Самым уродливым псом в мире по итогам ежегодного конкурса, который накануне прошел в штате Калифорния, была названа китайская хохлатая собака по кличке Мистер Счастливое лицо, передает ABC News.

Самую уродливую собаку в мире выбрали в США
Фото: Мир24Мир24

Как отмечается, победитель опередил девятерых конкурентов и получил денежный приз в размере 1 500 долларов.

Питомцу 17 лет. Собака почти лысая, ее язык все время свисает на сторону, а голова наклонена. Мистера Счастливое лицо взяла из приюта 41-летняя певица из Аризоны Дженеда Беналли во время пандемии коронавируса.

«В пандемию я рассчитывала либо завести ребенка, либо взять собаку. Так как появление ребенка зависело от Господа, я предпочла взять собаку»,

– рассказала женщина.

По ее словам, в приюте ей показали старого и нездорового питомца.

«Я увидела создание, которое действительно было старым, но ему нужен был второй шанс. Оно заслуживало любви»,

– сказала Дженеда.

Мир24

До приюта собака жила в неподобающих условиях, о ней не заботились и постоянно били. Ветеринары говорили Беннали, что животное вряд ли проживет больше пару недель.

Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители