Что означает выражение “втирать очки” и откуда оно взялось

Наверняка вы слышали хотя бы раз словосочетание “втирать очки”. Оно характеризует ситуацию, когда некто на словах сильно приукрашивает действительность. То есть, его обман и не обман вовсе, а именно “очковтирательство”. Но как закрепилось это выражение в языке? Отвечает “Рамблер”.

Карты, деньги…

Существует предположение, что фраза “втирать очки” появилась в речи из-за шулеров XIX века. Они использовали для выигрыша следующую уловку: на игральную карту с помощью “липка” (состоял из свечного сала и белого воска) и порошкового красителя наносили лишний символ масти – “очко”. И в нужный момент шулер стирал его. Например, прикоснувшись картой к сукну игрального стола. В итоге карта “семерка” превращалась в “шестерку” и так далее. Таким образом и “втирали очки”, по мнению лингвиста Виктора Виноградова.

А был и обратный вариант этого вида мошенничества. Белым красящим порошком покрывались очки. Стерев краситель, игрок получал карту, достоинством большую, чем было в начале игры.

Надо сказать, эта мошенническая схема даже в среде шулеров считалась чрезвычайно опасной. И далеко не каждый мог воспользоваться ей, чтобы не быть раскрытым каким-нибудь наблюдательным оппонентом.

Буквальное значение

Филолог Ирина Горбушина считает, что объяснение Виноградова неверное. Во-первых, “очки” стирались, а не “втирались”. Во-вторых, фразеологизм используется как аллегория демагогии, а не прямого обмана. А шулеры не стеснялись заниматься неприкрытым мошенничеством.