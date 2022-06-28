Как развивалась каменная индустрия Кавказа в палеолите

В основе эволюции человеческой культуры лежит трансформация индустрии, и в частности в каменном веке — совершенствование обработки каменного сырья и изготовления орудий. В своей новой статье российские археологи изучили новации в технологии расщепления в конце древнекаменного века — палеолита — на Северном Кавказе. Хотя в регионе долгое время сохраняются индустрии охотников-собирателей, появляются и более совершенные подходы к обработке, а также новые орудия. С результатами работы, поддержанной грантами Российского научного фонда (РНФ), можно ознакомиться на страницах журнала Archaeological Research in Asia.

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Финал палеолитической эпохи на Северном Кавказе знаменуется новыми технологиями расщепления каменного сырья и появлением новых видов охотничьего вооружения. Меняются сырьевые стратегии — предпочтение отдается качественному сырью, даже если его нужно транспортировать на значительные расстояния: так, исследования показали, что обсидиан (вулканическое стекло) перемещался из Приэльбрусья на Северо-Западный Кавказ на расстояние около 250 километров.

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Новые технологии были нацелены на получение тонких пластинок, которые использовались как каменные вставки в костяные или деревянные основы. Идея таких составных орудий возникла в конце палеолитической эпохи и благодаря своей практичности — отдельные части рабочего инструмента легко заменялись — быстро получила широкое распространение. В этот период также появляются дротики и стрелы, для которых также были необходимы тонкие пластинки.

«С самого начала изучения позднего палеолита исследователи указывали на сходство технологий на Ближнем Востоке и на Кавказе. В настоящее время генетические исследования подтвердили миграцию человека современного вида на Кавказ около 45 тысяч лет назад. Однако не всегда динамика развития индустрий на Ближнем Востоке и Кавказе была синхронной»,

— рассказывает руководитель проекта по одному из грантов РНФ Любовь Голованова, кандидат исторических наук, главный научный сотрудник АНО «Лаборатория доистории».

Работа, подготовленная исследователями АНО «Лаборатория доистории» Екатериной Дороничевой, Любовью Головановой, Владимиром Дороничевым, а также Андреем Недомолкиным (Национальный музей Республики Адыгея) и Иваном Широбоковым (Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого) посвящена рассмотрению особенностей развития и появления новаций в культуре на рубеже плейстоцена и голоцена на Северном Кавказе — порядка 12 тысяч лет назад. Авторы исследовали каменные артефакты (в том числе миниатюрные орудия — микролиты) из трех палеолитических стоянок Северного Кавказа: грота Сосруко, Мезмайской пещеры и навеса Псытуаже. Для изучения изменений технологии расщепления использован морфометрический анализ и методы статистики.

Исследователи выяснили, что технология в целом была сходной на всех этих стоянках. Развитие метода расщепления каменного сырья выражалось в изменении техники скола: от скалывания с помощью мягких костяных или роговых орудий-посредников к использованию отжимного скалывания. На качество изделий влияло и исходное сырье: микролиты из обсидиана оказались совершеннее, чем из кремня. Кроме того, авторы отметили, что геометрические микролиты (сегменты, прямоугольники, трапеции и треугольники), которые являются характерной категорией изделий в культурах эпипалеолита как Ближнего Востока, так и Кавказа, представлены не на всех стоянках. Отсутствие подобных изделий, кроме фактора случайности, может свидетельствовать о хозяйственной специализации обитателей поселения.

«И хотя в культуре древнего населения Северного Кавказа появляются новации в технологии расщепления каменного сырья и новые виды охотничьего вооружения, в исследуемый период сохраняются основные технико-типологические характеристики индустрий охотников-собирателей, которые продолжают существовать здесь до промежутка 10-9,5 тысяч лет назад. На рубеже плейстоцена и голоцена становится более очевидной асинхронность развития Ближнего Востока, где уже развивается докерамический неолит, с более северными регионами, в частности Северным Кавказом»,