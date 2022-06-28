Россиянин открыл новую пещеру на Кольском полуострове

«Нашел новую пещеру на Мурмане (устаревшее название Кольского полуострова — прим. "Ленты.ру"). Она спрятана на берегу моря среди изрезанных ущельями гранитных закутков и неглубокая, метров 20. Быть может, давным-давно в ней прятались наши предпредки и ели какого-нибудь мамонта... Надо будет потом рассмотреть ее подробнее с фонариком. Издалека смотрится зловеще»,