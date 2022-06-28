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3 часа назад

Россиянин открыл новую пещеру на Кольском полуострове

Lenta.ru

Житель Мурманска Антон Чайко во время любительского исследования Кольского полуострова открыл новую пещеру. Фотографиями он поделился в сообществе «Мурманский берег» во «ВКонтакте».

Россиянин открыл новую пещеру на Кольском полуострове
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам россиянина, глубина пещеры составляет около 20 метров. Он не исключил, что отправится исследовать ее изнутри.

«Нашел новую пещеру на Мурмане (устаревшее название Кольского полуострова — прим. "Ленты.ру"). Она спрятана на берегу моря среди изрезанных ущельями гранитных закутков и неглубокая, метров 20. Быть может, давным-давно в ней прятались наши предпредки и ели какого-нибудь мамонта... Надо будет потом рассмотреть ее подробнее с фонариком. Издалека смотрится зловеще»,

— написал автор публикации.

В комментариях к записи мужчина признался, что «утрировал», говоря о мамонтах — «скорее всего, там поедались тюлени».

Полного списка пещер Кольского полуострова до сих пор не существует. Геологи-любители насчитывают около 80 пещер, часть из которых имеет естественное происхождение, а часть пробита в скалах добытчиками мрамора или военнопленными в годы Великой Отечественной войны.

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