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4 часа назад

Разгадана загадка двух названий храма Василия Блаженного

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Загадка двух названий знаменитого московского храма на Красной площади разгадана специалистами по сохранившимся в Главархиве Москвы документам, сообщается на официальном сайте мэра города.

Разгадана загадка двух названий храма Василия Блаженного
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Свое первое название — собор Покрова на Рву — святыня получила еще в момент строительства. Храм начали возводить в 1555 году в честь покорения царем Иваном Грозным Казанского ханства. На день начала штурма Казани пришелся праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Упоминание «на Рву» связано с местом заложения собора: он воздвигнут возле рва, служившего оборонительным укреплением Кремля, уточняет пресс-служба мэра.

Второе и более популярное сегодня название — храм Василия Блаженного — появилось в честь известного юродивого, который прославился в народе своими предсказаниями. «По легенде, он собирал деньги на возведение храма: приносил монеты на Красную площадь и бросал через правое плечо. Деньги никто не трогал, а перед смертью юродивый Василий передал всю сумму царю. Позже он был канонизирован (в 1588 году), тогда же его мощи перенесли в собор и в городе появилась десятая церковь», — говорится в сообщении.

Ранее были раскрыты подробности реконструкции переулков и скверов в центре Москвы. Стало известно о решении создать комфортное общественное пространство возле храма Успения, что находится на пересечении Большого Левшинского, Могильцевского и Власьевского переулков.

Истории,Иван Грозный,
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