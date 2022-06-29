Разгадана загадка двух названий храма Василия Блаженного

Свое первое название — собор Покрова на Рву — святыня получила еще в момент строительства. Храм начали возводить в 1555 году в честь покорения царем Иваном Грозным Казанского ханства. На день начала штурма Казани пришелся праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Упоминание «на Рву» связано с местом заложения собора: он воздвигнут возле рва, служившего оборонительным укреплением Кремля, уточняет пресс-служба мэра.

Второе и более популярное сегодня название — храм Василия Блаженного — появилось в честь известного юродивого, который прославился в народе своими предсказаниями. «По легенде, он собирал деньги на возведение храма: приносил монеты на Красную площадь и бросал через правое плечо. Деньги никто не трогал, а перед смертью юродивый Василий передал всю сумму царю. Позже он был канонизирован (в 1588 году), тогда же его мощи перенесли в собор и в городе появилась десятая церковь», — говорится в сообщении.