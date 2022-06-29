Подруги невесты испортили ее свадьбу своим внешним видом

Подружки невесты Муниры (фамилия неизвестна) испортили ее свадьбу своим внешним видом. Соответствующей историей блогерша поделилась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пользовательница с никнеймом sunkissnira рассказала, что изначально близкие подруги были очень взволнованы приглашением на «самое важное» событие в ее жизни. Однако после ссоры невесты с одной из знакомых, которая не была приглашена, девушки, по ее словам, начали делать все вопреки тому, чтобы мероприятие прошло должным образом.

Так, некоторые из них проигнорировали дресс-код и отказались от услуг визажиста, которого юзерша наняла специально для подготовки к данному событию. Кроме того, подруги сильно опоздали на девичник и не участвовали в подготовке к нему.