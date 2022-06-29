Жаб неизвестного вида нашли в университетском кампусе Перу

Ученые из Национального университета Перуанской Амазонки (UNAP) описали два ранее неизвестных вида жаб. Представителя одного из них случайно обнаружили рядом с университетским кампусом, сообщает Zootaxa.

Фото: wikimedia.org wikimedia.org

Сотрудник научного учреждения Роммель Рохас Самора, проходя через зеленую зону в университетском городке, заметил на земле жаб рода Rhinella. Рассмотрев их, он понял, что они отличаются необычным внешним видом, не характерным для их сородичей. Так, они обладали другой формой головы и тела.

Ученый поймал несколько особей. Анализ анатомии и ДНК подтвердил, что это действительно новый вид, ранее не описанных в каталогах.

Также исследователи обнаружили новый вид жаб Rhinella в высокогорных лесах района Икитос. Им присвоили названия соответственно Rhinella unapensis и Rhinella angeli.

«Я все еще нахожу невероятным, что в Амазонии можно буквально выйти из дома и открыть для себя новый вид»,

– отметил Самора.