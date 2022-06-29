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29 минут назад

Зоозащитники спасли скунса, застрявшего головой в пивной банке

Газета.Ru

В США зоозащитники спасли скунса, голова которого застряла в пивной банке, пишет издание UPI. Скунса, попавшего в ловушку, заметили местные жители.

Зоозащитники спасли скунса, застрявшего головой в банке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Люди решили, что будет лучше позвонить специалистам и сообщить о случившемся, чем пытаться помочь животному самостоятельно.

Вскоре на место приехали сотрудники службы по контролю за животными в Небраске. Осмотрев скунса, спасатели приступили к работе. Благодаря слаженным действиям специалистам удалось освободить голову животного из пивной банки.

Оказавшись на воле, зверь убежал в неизвестном направлении, не став распылять на людей свой пахучий спрей.

"Операция "Пьяный скунс" прошла успешно",

- говорится в сообщении.

Кроме того, зоозащитники напомнили людям, как важно выбрасывать за собой мусор, чтобы не нанести вред дикой природе.

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