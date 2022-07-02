Митохондриальная Ева: что общего у всех женщин

Вообще-то митохондриальная Ева не имеет ничего общего с библейской, как можно подумать изначально. "Рамблер" рассказывает, как появился этот термин и что он обозначает на самом деле.

Фото: Паоло Веронезе. Адам и Ева после изгнания из рая Паоло Веронезе. Адам и Ева после изгнания из рая

Искать прародительницу человечества начал ученый Аллан Вильсон. Тогда он предложил термин Lucky Mother — удачливая мать — для обозначения той самой женщины, которая является общим предком всех ныне живущих людей. Но в массовой культуре прижился термин — митохондриальная Ева. Так как в качестве образца для исследований взяли ДНК митохондрии.

Митохондрия — одна из клеточных органелл. В ходе исследования изучали ДНК митохондрии для упрощения процесса. Дело в том, что, митохондриальная ДНК значительно короче, чем ДНК ядра клетки. А кроме того, она передается от женщины к детям в неизменном виде, тогда как ядерная ДНК подвергается рекомбинации и может нести признаки отца и матери в разной последовательности. Мутации, конечно, появляются, но на протяжении значительного промежутка времени.

Так, благодаря этому исследованию выяснилось, что митохондриальная Ева, которую можно считать общим предком всех ныне живущих женщин, жила примерно 140-200 тысяч лет назад. В разные годы ученые по-разному оценивали возраст митохондриальной Евы, но в 2013 году данные уточнили и пришли к выводу, что она жила 99-148 тысяч лет назад (с максимальной вероятностью — 124 тысячи лет назад).