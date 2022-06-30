Дом детства Элвиса Пресли продадут на аукционе

В американском штате Миссисипи на аукционе продадут дом, где в детстве проживал певец и актер Элвис Пресли. Постройка продается в разобранном виде, сообщает New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Дом в городе Тьюпело выставят на торги в августе 2022 года. Стартовая цена находится в пределах от 30 тысяч до 50 тысяч долларов (более 2,6 миллиона рублей). Пресли вместе с родителями проживал в нем с 1943 по 1944 года. Объект пытались продать еще в 2020 году, однако покупатель не нашелся.

Дом находится в разобранном состоянии — в 2017 году его тщательно разобрали и поместили в трейлер. Изначально постройку планировали снести и найти применение земельному участку, однако дом выкупили коллекционеры. Новый владелец получит полный комплект, включая чертежи для сборки. В собранном виде жилье достигает 117 квадратных метров, внутри есть три спальни.