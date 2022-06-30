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1 час назад

Дом детства Элвиса Пресли продадут на аукционе

Lenta.ru

В американском штате Миссисипи на аукционе продадут дом, где в детстве проживал певец и актер Элвис Пресли. Постройка продается в разобранном виде, сообщает New York Post.

Дом детства Элвиса Пресли продадут на аукционе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дом в городе Тьюпело выставят на торги в августе 2022 года. Стартовая цена находится в пределах от 30 тысяч до 50 тысяч долларов (более 2,6 миллиона рублей). Пресли вместе с родителями проживал в нем с 1943 по 1944 года. Объект пытались продать еще в 2020 году, однако покупатель не нашелся.

Дом находится в разобранном состоянии — в 2017 году его тщательно разобрали и поместили в трейлер. Изначально постройку планировали снести и найти применение земельному участку, однако дом выкупили коллекционеры. Новый владелец получит полный комплект, включая чертежи для сборки. В собранном виде жилье достигает 117 квадратных метров, внутри есть три спальни.

В декабре 2020 года в калифорнийском городе Палм-Спрингс на продажу выставили особняк Пресли — певец арендовал его в 1966 году и вскоре провел там медовый месяц со своей супругой Присциллой Бьюли. Владельцы объекта попросили за него 2,5 миллиона долларов (на тот момент более 186 миллионов рублей).

Истории,Элвис Пресли,
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