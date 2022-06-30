Почему тараканы такие живучие

С тараканами в доме бороться очень тяжело, так как эти существа достаточно живучие. В случае катастроф тараканы остаются одними из немногих насекомых, которые выживают. О том, почему тараканов так сложно уничтожить, — в материале “Рамблера”.

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На Земле существует более пяти тысяч разновидностей тараканов, и не все из них имеют высокую способность к выживанию. Существую даже те виды тараканов, которые помещены в Красную книгу — настолько они малочисленны. К таким относится австралийский таракан-носорог. Он занесен в Красную книгу как исчезающий вид, а многие люди даже заводят его в качестве домашнего питомца. То же самое касается мадагаскарского таракана. Некоторые предпочитают держать его у себя дома.

Самые живучие тараканы — те, которые едят все: насекомых, обычную пищу, стройматериалы, деревья. Они живучи и наносят существенный ущерб. Примечательно, что они еще и устойчивы к любым ядам. Поэтому их тяжело уничтожить. Они же быстро приспосабливаются к различным условиям существования. Чем больше вреда наносит тот или иной вид таракана, тем больше он живуч.