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2 часа назад

Почему тараканы такие живучие

Мария Каткова

С тараканами в доме бороться очень тяжело, так как эти существа достаточно живучие. В случае катастроф тараканы остаются одними из немногих насекомых, которые выживают. О том, почему тараканов так сложно уничтожить, — в материале “Рамблера”.

Почему тараканы такие живучие
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

На Земле существует более пяти тысяч разновидностей тараканов, и не все из них имеют высокую способность к выживанию. Существую даже те виды тараканов, которые помещены в Красную книгу — настолько они малочисленны. К таким относится австралийский таракан-носорог. Он занесен в Красную книгу как исчезающий вид, а многие люди даже заводят его в качестве домашнего питомца. То же самое касается мадагаскарского таракана. Некоторые предпочитают держать его у себя дома.

Самые живучие тараканы — те, которые едят все: насекомых, обычную пищу, стройматериалы, деревья. Они живучи и наносят существенный ущерб. Примечательно, что они еще и устойчивы к любым ядам. Поэтому их тяжело уничтожить. Они же быстро приспосабливаются к различным условиям существования. Чем больше вреда наносит тот или иной вид таракана, тем больше он живуч.

Есть американский таракан, который водится на всех континентах, за исключением Антарктиды и Антарктики. Они появились в Азии, а потом распространились по всей планете. Их чрезвычайно тяжело уничтожить, но именно они атакуют жилые квартиры. Они могут выжить в любом климате, кроме сильных минусовых температур, питаются всем, и даже химическими веществами. Поэтому их крайне тяжело уничтожить.

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