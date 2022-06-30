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2 часа назад

«Можно лишиться костей и потерять много крови»: как выжить в падающем лифте

Вечерняя Москва

В подмосковных Мытищах в здании МФЦ упал лифт. Все находящиеся внутри пассажиры получили травмы. Их состояние оценивают как средней тяжести. Как выжить в падающем лифте и получить минимальное количество травм, «Вечерней Москве» рассказал инженер-физик, электромеханик Алексей Золотарев.

Как выжить в падающем лифте
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам специалиста, лучше во время срыва кабины лечь на пол, чтобы сила удара была распределена по всему телу. Это позволит избежать тяжелых повреждений.

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— Нужно помнить, что основной удар приходится на ваши нижние конечности, — пояснил Золотарев. — Поэтому в падающем лифте нельзя стоять прямо, вы таким образом можете лишиться костей, ног и потерять много крови, что приведет к летальному исходу.

Голова — еще одна очень уязвимая зона, отметил специалист. Ее в момент падения тоже нужно обезопасить, прикрыв руками.

— Когда лифт приземляется, он из-за сильного столкновения с крайним этажом начинает разрушаться изнутри. И возникает риск, что обломки могут обрушиться на вас, — предупредил электромеханик.

Эксперт пояснил, что в стремящемся вниз лифте, который неминуемо мчится в «бездну», ни в коем случае нельзя подпрыгивать, как советуют некоторые источники в интернете:

Почему может упасть лифт

— В положении лежа можно получить сотрясение мозга, но сохранить свою жизнь. Но вот скакать, прыгать, делать открытые позы нельзя ни в коем случае. Это бред, когда советуют подпрыгивать в падающем лифте дабы избежать тяжелых травм.

Золотарев подчеркнул, что скорость, с которой мчится кабина, превышает скорость прыжка. Таким образом человек рискует получить еще больше увечий и травму головы, ударившись о потолок лифта.

При застрявшем лифте или возникновении любых экстренных ситуаций, первое, что нужно сделать, — это связаться с диспетчером, отметил Золотарев. Ни в коем случае не нужно пытаться открывать дверь собственноручно. Это может усугубить ситуацию. Диспетчер обязан связаться со спасателями, которые вас должны освободить в течение получаса.

Шансы выжить при падающем лифте, по словам эксперта, есть всегда. Разумеется, большую роль играет то, с какой высоты сорвался лифт и насколько удар будет сильным во время приземления. А на этот процесс, к сожалению, человек, который в кабине, повлиять никак не может, заключил инженер.

Истории,Алексей Золотарев,
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