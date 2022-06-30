Краснокнижного черного коршуна заметили в Зеленограде

Черного коршуна, включенного в список Красной книги Москвы, заметили на природных территориях Зеленограда. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в четверг, 30 июня.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Размер черного коршуна — от 40 до 60 сантиметров, вес — от 0,8 до 1,2 килограмма. Массивности птице придают большие крылья размахом до 1,5 метра, — говорится в сообщении.

Главной характерной чертой птицы является вильчатый хвост, который отличает черного коршуна от других птиц на большом расстоянии. Кроме того, их можно узнать и по издаваемому звуку, напоминающему трель.