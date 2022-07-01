В сети поспорили из-за любви к коллекционированию марок

«Всегда удивлялась любителям марок... Дома лежат никому не интересные альбомы, что с ними делать — не знаю», — написала одна из участниц дискуссии. Другой предположил, что она плохо знакома с темой собирательства. Он рассказал, что в прошлом успел собрать три альбома марок на космическую тему. «Какой интерес был рассматривать их с лупой! Представьте: серия марок в золотистом исполнении королевства Бурунди, посвященная стыковке "Союз" — "Аполлон". А живопись! Целая Третьяковка в альбомах. Но, увы, эпоха ушла. Новые времена — новые интересы», — поделился мнением россиянин.