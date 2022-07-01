В сети поспорили из-за любви к коллекционированию марок

Из-за любви к коллекционированию марок поспорили пользователи сети под выложенным в Telegram-канале «Старая Москва» фото 1940-х годов с магазином коллекционных марок и открыток.
«Всегда удивлялась любителям марок... Дома лежат никому не интересные альбомы, что с ними делать — не знаю», — написала одна из участниц дискуссии. Другой предположил, что она плохо знакома с темой собирательства. Он рассказал, что в прошлом успел собрать три альбома марок на космическую тему. «Какой интерес был рассматривать их с лупой! Представьте: серия марок в золотистом исполнении королевства Бурунди, посвященная стыковке "Союз" — "Аполлон". А живопись! Целая Третьяковка в альбомах. Но, увы, эпоха ушла. Новые времена — новые интересы», — поделился мнением россиянин.
Девушка возразила, что тема собирательства ей очень близка: она с детства коллекционирует камни. «Коллекция минералов растет до сих пор. Даже по роду деятельности я связана с породами. Вот, где простор для фантазии! Кристаллы кварца, пейзажные агаты, яшма, мрамор...» — написала она. В итоге оба оратора сошлись на том, что каждому свое.