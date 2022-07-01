Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
2 часа назад

В сети поспорили из-за любви к коллекционированию марок

Мослента

Из-за любви к коллекционированию марок поспорили пользователи сети под выложенным в Telegram-канале «Старая Москва» фото 1940-х годов с магазином коллекционных марок и открыток.

В сети поспорили из-за любви к коллекционированию марок
Фото: МослентаМослента

«Всегда удивлялась любителям марок... Дома лежат никому не интересные альбомы, что с ними делать — не знаю», — написала одна из участниц дискуссии. Другой предположил, что она плохо знакома с темой собирательства. Он рассказал, что в прошлом успел собрать три альбома марок на космическую тему. «Какой интерес был рассматривать их с лупой! Представьте: серия марок в золотистом исполнении королевства Бурунди, посвященная стыковке "Союз" — "Аполлон". А живопись! Целая Третьяковка в альбомах. Но, увы, эпоха ушла. Новые времена — новые интересы», — поделился мнением россиянин.

Девушка возразила, что тема собирательства ей очень близка: она с детства коллекционирует камни. «Коллекция минералов растет до сих пор. Даже по роду деятельности я связана с породами. Вот, где простор для фантазии! Кристаллы кварца, пейзажные агаты, яшма, мрамор...» — написала она. В итоге оба оратора сошлись на том, что каждому свое.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители