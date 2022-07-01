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1 час назад

Обнаружено первое охотящееся под землей растение

Lenta.ru

Команда чешских специалистов из Университета Палацкого в Оломоуце обнаружила первое растение-хищника, которое охотится под землей. Выводы исследования опубликованы в журнале Phytokeys.

Обнаружено первое охотящееся под землей растение
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как уточняется, заметили растение, получившее название Nepenthes pudica, на острове Борнео, в провинции Северный Калимантан, Индонезия. Всего было замечено 17 экземпляров, которые впервые нашли в 2012 году и в последующие годы тщательно изучали.

Находка относится к роду плотоядных кувшинчатых растений Непентес, однако другие представители обычно приманивают и поглощают насекомых посредством кувшинчика, в котором содержатся ферменты для переваривания, располагающегося над землей. У Nepenthes pudica же своего рода бутоны находятся на глубине до 11 сантиметров в грунте. Такой механизм охоты растение, вероятно, выработало, поскольку под землей зачастую находится больше добычи (среди которой муравьи, клещи и жуки), особенно в периоды засухи, когда влажность воздуха снижается, и многие насекомые ищут необходимую для жизни влагу в земле.

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