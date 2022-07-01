Есть ли у слонов отпечатки пальцев

Мы знаем, что каждого человека достаточно легко идентифицировать по отпечаткам пальцев. Узоры на подушечках различаются даже у близнецов. А есть ли такие особенности у животных? Например, у слонов. Читайте об этом в материале «Рамблера».

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Оказывается, своеобразные отпечатки пальцев у слонов, действительно, есть. Правда, располагаются они вовсе не на лапах, как можно было бы подумать. И хобот, который, как известно, во многих случаях выполняет роль пальцев, захватывая различные предметы, тут тоже не при чем. Идентифицировать слонов можно по ушам. Именно по этим частям тела можно отличить животных друг от друга.

Узоры из кровеносных сосудов на ушах слонов никогда не повторяются, у каждой особи узор свой. Поэтому именно по ушам зоологи легко могут отличить животных друг от друга.