Почему на Руси жены топились после первой брачной ночи

Многие брачные традиции, которым беспрекословно следовали на Руси, сегодня вгоняют в ужас. Согласно одной из них, многим девушкам приходилось топиться после первой брачной ночи. Почему новоиспеченные жены решались на это? Выяснял "Рамблер".

Фото: J. E. Millais J. E. Millais

К невестам на Руси предъявляли весьма строгие требования. Ценились высокие и дородные девушки с пышными формами, а вот худых красивыми не считали. Именно поэтому, чтобы привлечь мужчину, последним приходилось надевать несколько юбок и фартуков.

При этом внешность мужчины не имела значения. Все, на что обращали родители невесты, выдавая ее замуж – благосостояние семьи жениха.

Невесту сыну искал отец. Он договаривался с отцом девушки, после чего к будущей жене приходили сваты. В первый день свадьбы невеста дарила свекрови рубашку, которую сшила сама. На следующий день свекровь должна была надеть подарок. Если этого не происходило, считалось, что невеста неумеха.

К девушкам, которые не сберегли девственность до свадьбы, относились с презрением. Вот почему многие женщины перед первой брачной ночью тайно резали петуха и капали его кровь на кровать, чтобы сымитировать лишение невинности.

Но это не единственная трудность, с которой приходилось сталкиваться девушкам на Руси. Если в первую брачную ночь мужчина не смог заняться сексом с женой, считалось, что девушка порченая, раз супруг не возбудился на нее. В таком случае молодая жена должна была утопиться, чтобы избежать позора. В те времена никому не приходило в голову, что мужчина мог быть импотентом или попросту испытывать стресс.