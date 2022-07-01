Аллигатор убил мужчину на курорте

В Южной Каролине в городе Мертл-Бич трехметровый аллигатор набросился на мужчину и убил его, об этом сообщает Metrо.

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Инцидент произошел 24 июня, по данным правоохранительных органов, мужчина прогуливался около пруда, а когда подошел ближе к воде, оттуда на него набросился аллигатор и утащил за собой. Когда тело нашли сотрудники полиции, мужчину уже было не спасти.

Опасную рептилию после случившегося поймали и убили специалисты по отлову аллигаторов. Как утверждают биологи, в этом регионе более ста тысяч подобных рептилий, однако нападение ими на человека является редкостью.