Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+23° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
57 минут назад

Аллигатор убил мужчину на курорте

Мира Маркина

В Южной Каролине в городе Мертл-Бич трехметровый аллигатор набросился на мужчину и убил его, об этом сообщает Metrо.

Аллигатор убил мужчину на курорте
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Инцидент произошел 24 июня, по данным правоохранительных органов, мужчина прогуливался около пруда, а когда подошел ближе к воде, оттуда на него набросился аллигатор и утащил за собой. Когда тело нашли сотрудники полиции, мужчину уже было не спасти.

Опасную рептилию после случившегося поймали и убили специалисты по отлову аллигаторов. Как утверждают биологи, в этом регионе более ста тысяч подобных рептилий, однако нападение ими на человека является редкостью.

Ранее мы рассказывали, что в США медведь напал на женщину, пока та проверяла почту.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители