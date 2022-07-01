Турист бегал за медведем ради фото и чудом избежал смерти

В Национальном парке Татры в Словакии турист бегал за диким медведем ради фотографии и чудом избежал смерти. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что путешественник в течение 20 минут пытался сфотографировать животное, подбираясь к нему все ближе. Вначале медведь не обращал внимания на съемку, но потом увидел мужчину с камерой и напал на него.

По сведениям издания, у посетителя парка в руках оказался баллончик с перцовым газом, который он распылил перед хищником. Считается, что это и спасло жизнь туристу.