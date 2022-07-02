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12 минут назад

Россиян удивили завтраки в кремлевской столовой времен СССР

Мослента

Фотографии утреннего меню кремлевской столовой времен СССР опубликовал пользователь сети в запрещенной в РФ соцсети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Россияне в комментариях к посту выразили удивление по поводу ассортимента представленных блюд.

Россиян удивили завтраки в кремлевской столовой времен СССР
Фото: МослентаМослента

Согласно меню 1967 года, на завтрак сотрудникам Кремля предлагались икра, расстегаи, осетрина с гарниром, мясное ассорти, суп-пюре из шампиньонов, фаршированный судак, куриное филе с овощами. На десерт можно было взять арбуз, дыню, фрукты, чай, кофе.

Пользователи сети в комментариях написали, что представленные в меню блюда — слишком плотные:

«Для завтрака странное меню — фактически обед», «Для завтрака меню хорошее, но не завтрачное».

Другие юзеры предположили, что речь, вероятно, идет о «рабочем завтраке» — ланче, который практиковался и для официальных встреч. Обед в таких случаях обычно проходил вечером, отметили подписчики.

Некоторые пользователи также выразили возмущение по поводу разнообразия и богатства самого меню.

«Для некоторых советских людей такое меню было пределом желаний. Эх! Солнце светит не для всех одинаково!»

— с сожалением отметила одна из участниц сообщества.

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