Как помочь домашним питомцам пережить жару

В столице уже несколько дней стоит аномальная жара. Не только москвичи, но и их домашние питомцы очень тяжело переносят такую погоду. Ветеринар Наталья Юферева рассказала «Вечерней Москве», как облегчить жизнь пушистым любимцам.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Собаки

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По ее словам, в особом спасении нуждаются только брахицефальные породы собак. Все остальные хвостатые, если у них нет проблем с сердечно-сосудистой системой, не требуют особых условий.

— В зоне риска в аномальную жару находятся брахицефалы. Все собачки с особым прикусом, например доги и мопсы. Строение их носа и глотки предусматривает то, что поступающий воздух проходит через очень короткий носовой ход. А при дальнейшем поступлении в дыхательные пути он не охлаждается. Такие собаки подвержены перегреву и поражению головного мозга. Также я рекомендую особое внимание уделять собачкам в возрасте, — рассказала она.

Специалист отметила, что хозяева могут помочь своим животным перенести жару с помощью кондиционера и вечерних прогулок.

— Я рекомендую охлаждать квартиру с помощью кондиционера и вентилятора, класть животным на голову мокрые тряпочки и гулять только рано утром и поздно вечером. А в дневное время выходите ненадолго — только по большой нужде животного — и находитесь строго в тени, — сказала она.

Кошки

Ветеринар заверила, что кошкам не грозит тепловой удар. Они легче переносят жару.

— Даже экзоты и британские кошки переносят жару значительно легче, чем собаки. Хозяевам не стоит сильно за них переживать. Проблемы могут возникнуть только у животных с болезнями сердечно-сосудистой системы, — ра

Собеседница «ВМ» отметила, что меры профилактики теплового удара у кошек такие же, как и у собак. Кроме того, она предупредила, что хозяева должны аккуратно проветривать квартиру посредством открывания окон.

— Свежий воздух в квартире предотвратит перегрев кошки. Однако не оставляйте открытыми окна! Огромное количество животных погибает в летний период после падения с большой высоты. Я настоятельно рекомендую поставить дома специальные сетки и внимательно следить за передвижением ваших любимцев, — сказала она.

Хозяевам не нужно поливать кошек водой — они этого не любят, подчеркнула эксперт. Более того, не нужно стричь летом животное, если оно к этому не приучено.

— Многие хозяева считают, что стрижка полезна для котов. Я хочу опровергнуть это мнение. Животное может получить фотодерматит и перегрев при попадании прямых солнечных лучей на кожу. Шерсть нужна не только для того, чтобы согревать, но и для терморегуляции. Она является преградой для высоких температур. Стрижка совершенно ни к чему, — подытожила специалист.

Как понять, что животное перегрелось

Юферова отметила, что в жаркие дни хозяин домашнего питомца должен с особым вниманием отнестись к его состоянию. При малейших изменениях дыхания или активности нужно показать животное специалисту.