Почему кубомедуза самое смертельное существо на земле

Всего известно 20 видов кубомедуз, но лишь один из них считается самым опасным. Chironex fleckeri, или Морская оса, способна убить человека за четыре минуты. "Рамблер" рассказывает, где живет эта медуза, как выглядит и как убивает.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

Морская оса широко распространена у берегов Северной Австралии и в Индонезии, отдельные экземпляры встречаются у берегов Вьетнама, но в значительно меньшей степени. Своим видовым название кубомедузы обязаны тому, что их купол имеет квадратную форму. На углу каждого квадрата у морских ос располагаются пучки щупалец, в каждом пучке 15. Так же по углам купола находятся и органы зрения, глазами их можно назвать весьма условно, но тем не менее всего их 24 и они реагируют на свет и помогают ориентироваться в пространстве. Во время охоты щупальца морской осы растягиваются до трех метров. В каждом из них заключена целая батарея стрекательных клеток, несущих смертельный яд.

wikipedia.org

Если человек случайно попадет в ста морских ос, шансов выжить у него практических никаких, счет идет на минуты. Считается, что ежегодно регистрируется одна смерть от яда морской осы, но есть основания полагать, что на самом деле жертв этих медуз гораздо больше. Дело в том, что яд морских ос действует на только на кожу, вызывая ожоги, но и на нервную систему, а также сердце. Человек может умереть от сердечного приступа, не успев выбраться на берег.

Чтобы нейтрализовать яд морской осы, место ожога нужно полить уксусом. Смывать водой бесполезно, также не стоит перевязывать конечности, как при укусе змеи, это не поможет остановить распространение яда, а вот ухудшить состояние вполне. Кстати, если щупальца медузы высушить, а спустя некоторое время полить водой, они восстановят свои ядовитые свойства.