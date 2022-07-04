Россияне назвали самую популярную игрушку советских малышей

Пользователи согласились с автором публикации и отметили, что юла действительно была практически у каждого ребенка в СССР. «Все правильно: выпускалась миллионными тиражами», «У меня до сих пор сохранилась», «Была почти у каждого и в шестидесятые, и в семидесятые года и так далее», «Маленькие дети до трех лет, а иногда и до пяти крутили», «Была у меня такая в детстве», «Одна их самых любимых домашних игрушек была», — написали подписчики.