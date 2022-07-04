Россияне назвали самую популярную игрушку советских малышей

Самую популярную игрушку советских малышей назвали россияне в группе «Рожденные в СССР» социальной сети «ВКонтакте».
«В то прекрасное время советская промышленность выпускала миллионными тиражами, пожалуй, самую популярную игрушку», — написал автор фотографии, на которой изображен волчок, или юла.
Пользователи согласились с автором публикации и отметили, что юла действительно была практически у каждого ребенка в СССР. «Все правильно: выпускалась миллионными тиражами», «У меня до сих пор сохранилась», «Была почти у каждого и в шестидесятые, и в семидесятые года и так далее», «Маленькие дети до трех лет, а иногда и до пяти крутили», «Была у меня такая в детстве», «Одна их самых любимых домашних игрушек была», — написали подписчики.
Пользователи объяснили востребованность игрушки: «Юла в то время стоила недорого, поэтому у многих и была». Некоторые юзеры напомнили, что в советские годы были и другие не менее популярные игрушки. Например, один из них вспомнил кубики, которые тоже были почти у каждого ребенка, а другие — неваляшки.