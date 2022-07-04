Как заботиться о диких животных

В столице в рамках программы по заботе о диких птицах на природных территориях устанавливают домики и искусственные гнездовья.

Фото: nsn.fm nsn.fm

Летом специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды помогают диким животным адаптироваться в период вскармливания потомства к зачастую непривычным погодным условиям, чтобы они могли сохранить свою популяцию.

Видео дня

Например, на городских водоемах природных территорий для уток и их потомства устанавливаются специальные плавучие домики для водоплавающих птиц. Днем они нуждаются в таких островках на водоемах. Подобные домики есть в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», заказниках «Долина реки Сетунь», «Зеленоградский» и на других природных территориях Москвы.

В то же время для того, чтобы не беспокоить птиц в их привычной среде, специалисты Мосприроды рекомендуют горожанам гулять с собаками только на поводке, ходить по тропинке; не подбирать птенцов, чтобы не навредить им; а также не подкармливать птиц, так как в теплое время года они не нуждаются в еде и могут сами находить корм в цепочке экосистем природных территорий.

По данным департамента, в период вскармливания птенцы нуждаются в естественной и разнообразной пище. Подкормка вредит и слеткам – птенцам, которые вылетели из гнезда и учатся добывать пропитание самостоятельно. Привыкая к доступной пище в кормушке и не приобретая навыков ее добычи в природе, в будущем птицы могут погибнуть.

К тому же департамент следит за численностью диких животных в городе, особенно за появлением их новых видов.

Например, сейчас в Москве проходит «Летняя утиная перепись – 2022». По данным специалистов, на природных территориях города обитают 90 видов краснокнижных птиц, из них 15 – водоплавающие.

В то же время в рамках учета выводков водоплавающих птиц специалисты в природном заказнике «Долина реки Сетунь» заметили камышницу с птенцом, которая занесена под третьей категорией редкости в Красную книгу Москвы, как потенциально уязвимый вид.

Выводки кряквы были замечены в нескольких столичных парках, в том числе в Терлецком и Измайловском, «Покровское-Стрешнево», «Тропарево», «Теплый стан», «Зеленоградский» и других природно-исторических зонах. А выводки огарей были обнаружены в заказниках «Долина реки Сетунь», «Терлецком» лесопарке и некоторых других местах.

В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» были замечены птенцы краснокнижного белоспинного дятла. В Зеленограде – птенцы большого пестрого дятла, а в природно-исторических парках «Измайлово», «Косинский», «Москворецкий», «Царицыно» – краснокнижные чомги с птенцами на спине.

Специалисты следят за популяцией и других животных. Так, по данным комплекса городского хозяйства города Москвы, на природные территории города для восстановления популяции выпустили 32 зайца: по 16 беляков и 16 русаков, которые занесены в столичную Красную книгу. Всего в дикую природу панируется выпустить более 100 зайцев.