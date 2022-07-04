Самый опасный астероид все-таки не упадет на Землю в 2052 году

Ширина астероида 2021 QM1 составляет около 50 метров. Он был обнаружен сотрудниками обсерватории Маунт-Леммон в августе прошлого года. В случае падения на нашу планету, астероид вызвал бы разрушения, сравнимые со взрывом в Хиросиме в конце Второй мировой войны.

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Ричард Моиссл, глава отдела планетарной защиты ЕКА, заявил, что более точные наблюдения с привлечением других обсерваторий по всему миру дали больше информации о траектории астероида. Он может пролететь в опасной близости от Земли, но не столкнется с планетой. Однако в списке потенциально опасных есть еще 1377 других астероидов, и наблюдения за ними продолжаются, передает The Science Times.