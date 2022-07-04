Зачем киты выбрасываются на берег

Киты – огромные, но безобидные создания, которые поражают воображение тех, кому удалось их увидеть. Осознать масштаб этих млекопитающих можно, лишь встретившись с ними вживую.

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Ученые давно отметили, что киты обладают продвинутым интеллектом. Однако некоторые их действия людям непонятны. Например, киты нередко выбрасываются на берег, рискуя жизнью. Почему они это делают? Выяснял "Рамблер".

Киты и дельфины не могут долго оставаться на берегу, ведь это чревато для них обезвоживанием и, как следствие, скорой гибелью. Иногда смерть наступает не из-за обезвоживания, а по причине того, что масса тела, не скомпенсированная окружающей водной средой, сдавливает животным легкие. Некоторые киты захлебываются приливом, во время которого вода заполняет им дыхало.

Так или иначе выжить на суше для кита практически невозможно. Так почему же многие из этих млекопитающих продолжают выбрасываться на берег?

Эксперты предполагают, что виной тому могут быть некомфортные температурные условия или геомагнитные возмущения. Кроме того, может дать сбой эхолокатор, встроенный в китовый мозг.

Существуют также предположения, что животные сходят с ума, когда слышат работающие сонары проплывающих мимо кораблей. Однако эту версию легко поставить под сомнение, потому что киты выбрасывались на берег еще до того, как люди изобрели кораблестроение.