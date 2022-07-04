Посетитель "Вкусно – и точка" нашел в картошке таракана

Посетитель московского ресторана «Вкусно – и точка» обнаружил в картошке по-деревенски таракана. Об этом житель столицы рассказал в группе «Подслушано Хорошево Мневники» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Гость «Вкусно – и точка» выложил в паблике фотографию картошки по-деревенски с насекомым внутри. «В нашем макдаке купил сегодня картошку, вот, что внутри. Да, это таракан», — подписал снимок москвич.

Под постом началась бурная дискуссия – одни сочувствовали мужчине, обнаружившему таракана в картошке, другие – обвиняли в фотошопе. Но большинство пытались перевести неприятную ситуацию в шутку.

«Ты не понимаешь, это тайская кухня», — пошутил один. «Не, это зажаренный таракан», — написал другой. На что третий ответил: «Нет, это таракан фри».

За несколько дней до этого в сети появились сообщения о том, что посетительница «Вкусно – и точка» получила бургер с плесневелой булкой.