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3 часа назад

Посетитель "Вкусно – и точка" обнаружил в картошке по-деревенски таракана

Газета.Ru

Посетитель московского ресторана «Вкусно – и точка» обнаружил в картошке по-деревенски таракана. Об этом житель столицы рассказал в группе «Подслушано Хорошево Мневники» в соцсети «ВКонтакте».

Посетитель "Вкусно – и точка" нашел в картошке таракана
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Гость «Вкусно – и точка» выложил в паблике фотографию картошки по-деревенски с насекомым внутри. «В нашем макдаке купил сегодня картошку, вот, что внутри. Да, это таракан», — подписал снимок москвич.

Под постом началась бурная дискуссия – одни сочувствовали мужчине, обнаружившему таракана в картошке, другие – обвиняли в фотошопе. Но большинство пытались перевести неприятную ситуацию в шутку.

«Ты не понимаешь, это тайская кухня», — пошутил один. «Не, это зажаренный таракан», — написал другой. На что третий ответил: «Нет, это таракан фри».

За несколько дней до этого в сети появились сообщения о том, что посетительница «Вкусно – и точка» получила бургер с плесневелой булкой.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как приготовить недорогой ужин ресторанного уровня.

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