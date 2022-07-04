Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+28° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
3 часа назад

Что нельзя делать 4 июля

Мира Маркина

По народному календарю 4 июля - Ульянов день. Православные чтут память священномученика Иулиана Тарсийского. Что нельзя делать в этот день, рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 4 июля
Фото: pxhere.compxhere.com

На Руси в этот день было принято собирать липовый цвет. Считалось, что он помогает при головных болях, при простуде и кашле, а если собирать липу 4 июля, можно даже снять порчу с человека. Рубить дерево в Ульянов день категорически нельзя. Это навлечет беду в дом.

Согласно приметам, 4 июля возлюбленным нельзя ругаться. Есть шанс не помириться никогда. Также в этот день парам не стоит разлучаться. Предки считали, что это может привести к еще более долгой разлуке. Запрещено проводить и любовные обряды - присушки. Это чревато одиночеством.

В Ульянов день нельзя никуда опаздывать. Если прийти позже куда-либо хотя бы на несколько минут, день, согласно приметам, будет испорчен. Больше всего это касается девушек. Если дама опоздает на свидание, ее будет ждать неудача в любовных делах.

При этом 4 июля - идеальный день, чтобы распрощаться с навязчивыми ухажерами и помочь нуждающимся людям. Наши предки считали, что надо обязательно подать милостыню, но нельзя смотреть просящему в глаза: можно самому обеднеть.

Истории,ПРЕДОК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители