Что нельзя делать 4 июля

По народному календарю 4 июля - Ульянов день. Православные чтут память священномученика Иулиана Тарсийского. Что нельзя делать в этот день, рассказываем в материале "Рамблера".

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На Руси в этот день было принято собирать липовый цвет. Считалось, что он помогает при головных болях, при простуде и кашле, а если собирать липу 4 июля, можно даже снять порчу с человека. Рубить дерево в Ульянов день категорически нельзя. Это навлечет беду в дом.

Согласно приметам, 4 июля возлюбленным нельзя ругаться. Есть шанс не помириться никогда. Также в этот день парам не стоит разлучаться. Предки считали, что это может привести к еще более долгой разлуке. Запрещено проводить и любовные обряды - присушки. Это чревато одиночеством.

В Ульянов день нельзя никуда опаздывать. Если прийти позже куда-либо хотя бы на несколько минут, день, согласно приметам, будет испорчен. Больше всего это касается девушек. Если дама опоздает на свидание, ее будет ждать неудача в любовных делах.