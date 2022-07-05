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4 часа назад

Что нельзя делать в Евсеев день

Мира Маркина

В народе 5 июля считается Евсеевым днем. В эту дату православные чтят память священномученика Евсея, жившего в IV веке. Какие запреты действуют в этот день, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать в Евсеев день
Фото: pxhere.compxhere.com

Наши предки верили, что 5 июля женщины могут совершать необдуманные поступки. Такое мнение объяснялось тем, что священномученик Евсей шел по улице и погиб от сбросившей с крыши кусок черепицы с крыши девушки. Поэтому в этот день представительницам женского пола стоит быть аккуратными со своими желаниями и поступками. Стоит отказаться от покупки вещей 5 июля, так как они могут быстро сломаться.

В Евсеев день, согласно приметам, нельзя делать что-то важное до обеда. Считалось, что начатое утром 5 июля не принесет удачи и успеха. Нельзя в этот день подвергаться риску и поддаваться соблазнам. Это может привести к серьезным трудностям с деньгами и личным проблемам.

Также на Руси верили, что в Евсеев день нельзя ходить в баню, так как можно разгневать Банника - банный дух, и он лишит человека памяти. Кроме того, не стоит ругаться с близкими людьми, так как есть риск рассориться навсегда.

Обратите особое внимание на сны, которые приснились вам под утро. Они предупредят вас об опасностях.

Истории,ПРЕДОК,
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