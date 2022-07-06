Почему кошки умываются после еды?

Людям после еды часто хочется расслабиться, отдохнуть или даже поспать час-другой. Это нормальная человеческая реакция, к которой мы привыкли и причины которой понимаем. Кошки же сразу после еды начинают вылизывать себя – ухаживать за своей мордочкой, лапками, головой. Хорошая новость заключается в том, что это абсолютно нормальное поведение. Но всё же, почему они это делают?

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Инстинкт безопасности

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В основе естественного стремления кошки к поддержанию чистоты может лежать инстинкт выживания. В дикой природе кошкам было необходимо защищаться от хищников. Добыча, которой они лакомились, могла привлечь своим запахом нежелательных гостей, особенно, если кусочки еды оставались на кошке. Поэтому предки кошек понимали и разделяли важность тщательного ухода за собой после трапезы для избавления от запаха.

И хотя сегодня ваш любимец спит на мягкой подушке, ест специальные корма и находится в полной безопасности от хищников, инстинкты всё ещё подсказывают ему модель поведения, к которой приучили себя предки сотни лет назад.

Кошкам просто-напросто нравится быть чистыми

Хотя чистка “пёрышек” после еды может служить целям безопасности, нельзя упускать и то, что кошки в целом являются крайне чистоплотными животными. Кошкам от природы нравится чувствовать себя чистыми и сухими, а обед может оказаться довольно грязным занятием.

Поэтому после еды ваш питомец может просто почувствовать себя недостаточно чистым и захотеть “принять ванну”, чтобы решить проблему. Гигиена полезна для кошек во многих отношениях. Частый уход за собой помогает предотвратить образование подшёрстка, что делает шерсть и кожу более здоровыми и позволяет комфортно себя чувствовать. Вылизывание также может предотвратить раздражение кожи и другие проблемы с кошачьим здоровьем.

Когда уход за собой становится чрезмерным?

Хотя для кошек абсолютно нормально часто вылизывать себя, в некоторых случаях это занятие может стать чрезмерным. Излишнее вылизывание можно заметить, например, по образованию залысин на теле животного. Вы можете обнаружить, что ваш питомец внезапно стал уделять уходу за собой слишком много времени, или что это поведение стало практически постоянным.

Если ваша кошка чрезмерно вылизывает себя, это может быть вызвано несколькими причинами. В некоторых случаях такая привычка может быть реакцией на зуд – например, при аллергии или появлении блох. Если это – ваша ситуация, первым делом необходимо избавиться от источника проблемы.

Ещё одна причина, по которой кошки могут чрезмерно вылизывать себя, – это стресс. Возможно, вам стоит обратить внимание на изменения, которые произошли в жизни вашего питомца в последнее время. Переезд в новый дом, рождение ребёнка или появление другого животного могут вызвать у кошки стресс и спровоцировать нервные реакции. В этой ситуации вам необходимо предпринять некоторые шаги, чтобы помочь любимцу чувствовать себя более уверенно и комфортно. Например, вы можете создать безопасное пространство для кошки, где у неё будет возможность уединиться и расслабиться.

Если вы подозреваете, что процесс вылизывания у вашего пушистого друга выходит за границы нормы, лучше всего начать с визита к ветеринару. Специалист осмотрит кошку и поможет выявить возможные физические причины такого поведения, а также пропишет план лечения вашего хвостика.