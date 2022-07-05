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27 минут назад

Тело, плавающее в канале, оказалось медитирующим мужчиной

Газета.Ru

В Таиланде тело, плавающее в водном канале, оказалось медитирующим мужчиной, пишет Oddity Central.

Плавающее в канале тело оказалось медитирующим мужчиной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Жители Бангкока обратили внимание на неподвижное тело мужчины, которое плавало по городскому каналу, наполненному мусором. Решив, что это труп, один из очевидцев спустился в воду, чтобы рассмотреть его поближе. Но едва он коснулся незнакомца, тот открыл глаза и начал подавать признаки жизни.

"Когда кто-то попытался вытащить его из воды, он вдруг заговорил. Он сказал, что занимается медитацией",

— рассказал один из очевидцев.

После того, как мужчине помогли выбраться из воды, на место инцидента приехала бригада врачей. Медики осмотрели тайца, подтвердив, что он находится в трезвом состоянии и без проблем со здоровьем, поэтому его отправили домой.

Ранее другой мужчина впал в кому после медитации под водой.

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