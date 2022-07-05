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2 часа назад

Пользователь соцсетей рассказал, как поймал кота на краже соседской еды

Газета.Ru

В соцсети Reddit пользователь пожаловался на своего кота, который в течение нескольких дней тайно поедал кошачий корм у соседей и не притрагивался к своему собственному. Об этом рассказало издание Newsweek.

Пользователь соцсетей рассказал, как поймал кота на краже соседской еды
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пользователь под ником Mysticstorms опубликовал в соцсети фотографию своего питомца с выбритым животом после процедуры УЗИ.

"Кот не ел три дня, я пошел с ним к ветеринару и сделал УЗИ только для того, чтобы узнать, что у него полный живот еды соседского кота",

- написал Mysticstorms.

В комментариях пользователь уточнил, что соседи кота не кормили.

"Я поговорил с соседом: у них всегда открыта кошачья дверца для собственного кота, так что мой, наверное, просто пробирался по ночам, чтобы воровать их еду",

- предположил владелец питомца.

Пост набрал более 45 тыс. одобрительных отметок. Комментаторы назвали кота "хитрой обезьянкой" и отметили, что его мордочка не выражает никакого сожаления по поводу содеянного.

"Тем временем, соседские кошки голодают",

- выразил озабоченность один из комментаторов.

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