Пользователь соцсетей рассказал, как поймал кота на краже соседской еды

В соцсети Reddit пользователь пожаловался на своего кота, который в течение нескольких дней тайно поедал кошачий корм у соседей и не притрагивался к своему собственному. Об этом рассказало издание Newsweek.
Пользователь под ником Mysticstorms опубликовал в соцсети фотографию своего питомца с выбритым животом после процедуры УЗИ.
"Кот не ел три дня, я пошел с ним к ветеринару и сделал УЗИ только для того, чтобы узнать, что у него полный живот еды соседского кота",
- написал Mysticstorms.
В комментариях пользователь уточнил, что соседи кота не кормили.
"Я поговорил с соседом: у них всегда открыта кошачья дверца для собственного кота, так что мой, наверное, просто пробирался по ночам, чтобы воровать их еду",
- предположил владелец питомца.
Пост набрал более 45 тыс. одобрительных отметок. Комментаторы назвали кота "хитрой обезьянкой" и отметили, что его мордочка не выражает никакого сожаления по поводу содеянного.
"Тем временем, соседские кошки голодают",
- выразил озабоченность один из комментаторов.