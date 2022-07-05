Традиционная русская свадьба: какие в ней существуют табу

Свадьба была и остается особым событием в жизни любой пары. Раньше венчание и свадебный пир проходили в точном соответствии с многочисленными традициями и обрядами, нарушение которых не сулило молодым ничего хорошего. Многие из этих примет живы до сих пор.
С давних времен на венчание в качестве свидетелей не принято было звать молодых людей, собирающихся вступить в законный брак. Дело в том, что согласно церковным канонам, после венчания между свидетелями образуется исключительно духовная связь, не предполагающая интимных отношений. Именно поэтому и по сей день считается, что брать в свидетели пару, состоящую в гражданском браке, означает навлечь на себя беду. Эта традиция перетерпела некоторые изменения и теперь на роли свидетелей не принято приглашать и законных супругов.
По словам священнослужителей, люди, состоящие в разводе, тоже не могут быть свидетелями на венчании. Так как именно свидетели должны являться примером для молодых, быть им наставниками, а разведенные супруги авторитетом быть, конечно, не способны.
Также бытует поверье, что нельзя приглашать на роли свидетелей вдовцов и вдов. Невыполнение данного условия грозит скорым одиночеством одного из супругов.
Перед тем, как сесть за свадебный стол, будущие супруги отправляли в церковь для того, чтобы обвенчаться. Нарядные и гудящие автомобили – это вовсе не новшество. Раньше на Руси тоже наряжали лошадей и повозки лентами и колокольчиками для поездки в церковь. Это называлось свадебным поездом. Причем, жених и невеста ехали в разных «поездах».
На церемонии венчания присутствовали подружки невесты, друзья жениха, крестные родители обоих молодоженов и их родственники. Не звали на венчание только родителей молодых. Они обязаны были заниматься приготовлениями к встрече молодоженов и свадебным столом.
Да и сегодня некоторые пары не приглашают на венчание мать невесты. Говорят, что присутствие ее во время таинства грозит молодым всяческими несчастьями.
Сразу после венчания молодые ехали в дом родителей жениха, где те накрывали так называемый венчальный или княжий стол. К княжьему столу не звали отца и мать невесты. Приходили только родственники жениха. Разрешалось также приглашать парней и девушек из деревни. Однако и те находились на том пиру только в качестве зрителей. Родители невесты являлись исключительно ко второй части пира – горнему столу. Молодые за венчальным столом не пили и не ели, так как рядом с ними находились женатые мужчины и замужние женщины, коими жених и невеста пока не считались.
Но особое отношение на Руси всегда было не только к молодоженам, но и к вдовцам и вдовам. Обычно их не звали ни на какие праздники, и особенно на свадьбу. Причем, данная примета живет в народе до сих пор, как и та, согласно которой не принято звать на свадьбу разведенных родственников или друзей.