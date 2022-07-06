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1 час назад

Семья Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника артисту

Lenta.ruиещё 1

Cемья покойного певца Юрия Шатунова объявила о конкурсе на создание памятника артисту. Об этом сообщается на официальном сайте исполнителя.

Семья Шатунова объявила конкурс на создание памятника артисту
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Монумент будет установлен на могиле Шатунова на Троекуровском кладбище в Москве. Сроки проведения конкурса не уточняются. Памятник должен отвечать двум условиям: он должен быть выполнен в бронзе и соответствовать реальному росту певца или быть выше.

Заявки уже принимаются. Для участия в конкурсе необходимо создать художественный эскиз будущего памятника и прописать его технические характеристики. В заявке также нужно описать свой опыт в качестве скульптора и приложить примеры ранее созданных памятников.

Родные Шатунова подчеркнули, что проект носит народный характер. В ближайшее время на сайте артиста будет открыт сбор средств на оплату памятника и прочие расходы.

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался 23 июня от обширного инфаркта. Ему было 48 лет.

Ранее сообщалось о том, что доследственную проверку по факту смерти Шатунова продлили на 30 дней.

Истории,Юрий Шатунов,
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