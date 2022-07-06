Полуобнаженный продавец стал звездой соцсетей в Малайзии

Совладелец лотка по продаже дурианов в Куала-Лумпуре стал звездой соцсетей благодаря тому, что торгует фруктами в полуобнаженном виде. Об этом сообщает издание The Star.

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Молодой человек по имени Эштон Ко Джиа Ю вместе со своим деловым партнером Джейком Нг открыл лоток по продаже дурианов две недели назад, но их заведение уже стало известно в соцсетях благодаря мускулистому торсу, который стал результатом четырехлетней работы с весами в спортзале.

«Мы с партнером обсуждали идею продажи дурианов несколько месяцев и решили вступить в дело в середине июня после нескольких месяцев планирования. Во время планирования нам пришло в голову, что я могу попозировать без футболки, чтобы отрекламировать наш продукт», — рассказал Эштон Ко Джиа Ю.

Он признался, что они с товарищем не ожидали такого быстрого результата от их маркетингового хода.

«После нашего поста мы получили огромное количество запросов и заказов», — признался 19-летний молодой человек.

По его словам, многие заказчики лично пришли к их фруктовому лотку, а некоторые даже попросили разрешения с ним сфотографироваться.

Родственников юноши реклама с обнаженным торсом поначалу неприятно удивила, но родители оказали ему поддержку. Он же утверждает, что его задача — просто заработать денег и получить опыт предпринимательской деятельности.