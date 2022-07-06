Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+31° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
2 часа назад

Полуобнаженный продавец дурианов стал звездой соцсетей в Малайзии

Газета.Ru

Совладелец лотка по продаже дурианов в Куала-Лумпуре стал звездой соцсетей благодаря тому, что торгует фруктами в полуобнаженном виде. Об этом сообщает издание The Star.

Полуобнаженный продавец стал звездой соцсетей в Малайзии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Молодой человек по имени Эштон Ко Джиа Ю вместе со своим деловым партнером Джейком Нг открыл лоток по продаже дурианов две недели назад, но их заведение уже стало известно в соцсетях благодаря мускулистому торсу, который стал результатом четырехлетней работы с весами в спортзале.

«Мы с партнером обсуждали идею продажи дурианов несколько месяцев и решили вступить в дело в середине июня после нескольких месяцев планирования. Во время планирования нам пришло в голову, что я могу попозировать без футболки, чтобы отрекламировать наш продукт», — рассказал Эштон Ко Джиа Ю.

Он признался, что они с товарищем не ожидали такого быстрого результата от их маркетингового хода.

«После нашего поста мы получили огромное количество запросов и заказов», — признался 19-летний молодой человек.

По его словам, многие заказчики лично пришли к их фруктовому лотку, а некоторые даже попросили разрешения с ним сфотографироваться.

Родственников юноши реклама с обнаженным торсом поначалу неприятно удивила, но родители оказали ему поддержку. Он же утверждает, что его задача — просто заработать денег и получить опыт предпринимательской деятельности.

Осенью Эштон Ко Джи Ю начнет учиться на программного инженера в колледже при университете Тунку Абдул Рахмана, и тогда ему придется сочетать учебу и работу.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители