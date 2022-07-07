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4 часа назад

День семьи, любви и верности: откуда пошел этот праздник

Мира Маркина

День семьи, любви и верности - российский аналог Дня всех влюбленных. Отмечается праздник 8 июля. Откуда он пошел, рассказываем в материале "Рамблера".

День семьи, любви и верности: откуда пошел этот праздник
Фото: pxhere.compxhere.com

Праздник приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Они жили в городе Муром Владимирской области в XII-XIII веках. История святых рассказывается в древнерусской "Повести о Петре и Февронии Муромских".

Согласно поверьям, князь Петр болел проказой. Однажды ему приснился сон, что исцелить его сможет дева по имени Феврония, живущая в деревне Ласково на Рязанской земле. Девушка исцелила Петра, за что он женился на ней. Феврония оказалась ласковой, хозяйственной и понимающей супругой, и князь полюбил ее по-настоящему. Семья святых стала символом любви и верности. Ходила даже легенда, что Петр и Феврония умерли в один день - 25 июня (по новому стилю 8 июля) 1228 года. Возлюбленных похоронили в разных могилах, но их тела чудом оказались в одном гробу.

Петра и Февронию канонизировали на церковном соборе 1547 года. Мощи православных святых хранятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.

Там же инициировали отмечать день семьи в честь Петра и Февронии, однако популяризовать праздник не получилось. Всероссийское празднование впервые прошло в 2008 году. Официальным он был признан только 28 июня 2022 года.

Символ Дня семьи, любви и верности - ромашка. В этот день принято плести из цветов венки.

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