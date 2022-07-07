Как маскировались советские разведчики на ВОВ

В Красной Армии разведку легко отличали по маскировочным костюмам и халатам. Искусство маскировки и камуфляжа позволяло советскому разведчику оставаться незамеченным на нейтральной полосе. Некоторые бойцы настолько сливались с местностью, что в буквальном смысле слова смахивали на леших.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Летний камуфляж

Видео дня

Эксперименты с маскировкой бойцов проводились в Красной Армии ещё в 1920-х годах, но к началу Великой Отечественной войны советская промышленность не могла обеспечить камуфляжем всех солдат. Поэтому одежду защитного цвета получали главным образом разведчики и снайперы. «Войска для всех случаев боевой деятельности снабжаются зимней и летней маскодеждой и сетями для маскировки бойцов и летними маскировочными чехлами или комплектом маскировочной бахромы для маскировки пулемётов», – отмечалось в пособии «Маскировка», выпущенном в 1940 году преподавателями Военно-инженерной академии Красной Армии имени Куйбышева.

Маскировочные халаты и костюмы выпускались с различной расцветкой. Весьма своеобразно выглядела «мочальная» волокнистая одежда – такую поставляли в РККА кустари Савостьяновской и Можаро-Мойданской артелей. Эта эффективная маскировка была в основном потеряна во время отступления 1941 года.

С 1938 года в Красной Армии использовался камуфляжный рисунок «амёба», названный так из-за сходства крупного узора с внешним видом одноклеточного животного. Выпускались камуфляжные костюмы расцветок «лето» и «весна-осень», а также с расцветками для пустыни и горных районов. В середине войны появились камуфляжные ткани с другими рисунками – «берёзка», «квадратная берёзка», «широкий лист», «пальма», «листопад», «листва». Правда, подбор камуфляжа далеко не всегда точно соответствовал местности. В 1943 году разведчики стали носить знаменитую накидку «пончо», разрисованную под ту же «амёбу». Если камуфляжная ткань выгорала на солнце, её заново окрашивали, прокипятив в баке с травой или картофельной ботвой.

Дополнительно голову и плечи разведчика могла защищать сетка или маскировочная бахрома – трёхметровая лента с вплетённым мочалом. Такой маскировкой обычно пользовались в положении лёжа.

При заходе в тыл врага часто применялись подручные материалы. На пустырях хорошо зарекомендовали себя маски-плетёнки из прутьев или веток с сухими листьями, которые для правдоподобности обмазывались грязью. Случалось, разведчики изготавливали накидки из соломы, стеблей камыша или листьев кукурузы. Выкопав ямы, они маскировались под кочки и пни с помощью древесной коры. При необходимости в дело шли листья, трава, сено, дерн и прочие подручные материалы.

«Летом на выжженной траве или песке и в воронках отличный маскировочный эффект получается от применения куска рогожи», – отмечалось в пособии по маскировке.

Чтобы металлический шлем не блестел, его красили красками с применением мучного клейстера. Ещё эффективнее было обклеить каску бумагами или тряпками под цвет местности.

При выполнении боевых заданий разведчикам рекомендовалось двигаться от одной «естественной маски» к другой. Укрытием служили подножия высот, деревья, овраги, насыпи, кустарники, скирды соломы и прочие объекты. Интересен рассказ старшего сержанта Горшкова о том, как разведчикам помогло вывороченное бурей дерево.

«Это дерево лежало вблизи опушки леса, из-за него хорошо просматривался населённый пункт, занятый немцами, – свидетельствовал Горшков. – Вывороченные корни торчали из земли и являлись хорошей маской. Мы осторожно подползли к коряжине, подкопались под неё, установили перископ, замаскировав его, и три дня наблюдали за противником».

Бойцы избегали резких движений, чтобы не привлекать внимание немцев. При движении по камышам или высокой траве перемещались во время порывов ветра, чтобы колебания зарослей выглядели естественными. Как признавались многие захваченные в плен немецкие «языки», им казалось, что их преследуют «невидимки».

Зимняя маскировка

В холодное время года табельным средством маскировки служили белые маскхалаты. При достаточном снежном покрове такая одежда позволяла бойцу оставаться незамеченным буквально в нескольких шагах от врага. Однако у маскхалатов имелись и недостатки – в них невозможно было переползать с места на место. Поэтому разведчикам выдавался другой комплект – маскировочный костюм, включавший в себя белую куртку с капюшоном и брюки, пошитые из отбельной бязи. Иногда использовались цельные комбинезоны старого образца.

Белые костюмы надевались поверх обмундирования и снаряжения. На груди у них имелся разрез до пояса, который застёгивался на пуговицы. На куртке были предусмотрены карманные вырезы для подсумок и противогазов. Руки защищались белыми рукавицами. Чтобы скрыть лицо, под глазными вырезами капюшона пришивалась белая марля. Война с Финляндией показала, что марля – это не очень удобно. Поэтому бойцам стали выдавать мелки для раскрашивания лица. Всего за 1-2 минуты разведчик превращался в незаметную белую «тень».

«Если боец в разведке будет действовать всё время на чистом снегу, он, помимо умелого применения к местности, должен иметь чистую маскировочную одежду, маскированную винтовку и лыжи, окрашенные мелом», – отмечалось в книге военинженера Ивана Иконникова «Маскировка бойца зимой» (1941 год).

Предписывалось внимательно следить за чистотой масккостюма – при входе в землянку или убежище его полагалось снимать. А в окопе или у костра разведчик должен был заворачивать белые полы одежды и подбирать рукава.