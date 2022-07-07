Найден гигантский хищный динозавр с крошечными передними лапками

Ученые из Аргентины описали новый вид крупного хищного динозавра с маленькими передними лапами, получившего название Meraxesgigas. Несмотря на сходство с тираннозавром рексом, Meraxes gigas не состоит с ним в близком родстве, эти виды эволюционировали независимо друг от друга.

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Статья опубликована в журнале Current Biology.Как оказалось, тираннозавры — не единственная группа гигантских плотоядных динозавров с крошечными передними лапами. Исследователи из Палеонтологического музея Эрнесто Бахмана в Неукене обнаружили новый вид динозавра, который получил название Meraxes gigas. Его длина достигала 11 м, а весь мог превышать 4 т.«В окаменелости M. gigas хорошо сохранились неизученные ранее области скелета, такие как конечности, которые помогли нам лучше понять некоторые эволюционные тенденции и анатомию кархародонтозавридов — группы, к которой принадлежит этот вид», — говорит руководитель проекта Хуан Канале.M. gigas вымер за 20 млн. лет до появления тираннозавра рекса.

Эти виды эволюционно далеки друг от друга, и между ними нет прямой связи. Авторы полагают, что у коротких лап M. gigas была какая-то функция. Скелет свидетельствует о том, что пояс верхних конечностей динозавра был хорошо развит, они имели сильные мышцы. То есть лапы не уменьшились из-за того, что были бесполезны. При этом они точно не могли пригодиться для охоты.