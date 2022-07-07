Найден гигантский хищный динозавр с крошечными передними лапками

Ученые из Аргентины описали новый вид крупного хищного динозавра с маленькими передними лапами, получившего название Meraxesgigas. Несмотря на сходство с тираннозавром рексом, Meraxes gigas не состоит с ним в близком родстве, эти виды эволюционировали независимо друг от друга.
Статья опубликована в журнале Current Biology.Как оказалось, тираннозавры — не единственная группа гигантских плотоядных динозавров с крошечными передними лапами. Исследователи из Палеонтологического музея Эрнесто Бахмана в Неукене обнаружили новый вид динозавра, который получил название Meraxes gigas. Его длина достигала 11 м, а весь мог превышать 4 т.«В окаменелости M. gigas хорошо сохранились неизученные ранее области скелета, такие как конечности, которые помогли нам лучше понять некоторые эволюционные тенденции и анатомию кархародонтозавридов — группы, к которой принадлежит этот вид», — говорит руководитель проекта Хуан Канале.M. gigas вымер за 20 млн. лет до появления тираннозавра рекса.
Эти виды эволюционно далеки друг от друга, и между ними нет прямой связи. Авторы полагают, что у коротких лап M. gigas была какая-то функция. Скелет свидетельствует о том, что пояс верхних конечностей динозавра был хорошо развит, они имели сильные мышцы. То есть лапы не уменьшились из-за того, что были бесполезны. При этом они точно не могли пригодиться для охоты.
По мнению ученых, M. gigas мог использовать лапы для репродуктивного поведения, например для удерживания самки во время спаривания. Исследователи также обнаружили, что череп M. gigas был украшен гребнями, бороздами, бугорками и небольшими рогами, которые, вероятно, были нужны для привлечения потенциальных партнеров.