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3 часа назад

Считавшийся вымершим траволистный дуб обнаружили в нацпарке Техаса

Мир24

В национальном парке Техаса (США) обнаружили дерево, которое считалось полностью вымершим. Речь идет о траволистном дубе (Quercus tardifolia), сообщает Phys.org.

Считавшийся вымершим траволистный дуб обнаружили в нацпарке Техаса
Фото: Мир24Мир24

Одинокое дерево нашла группа исследователей-ботаников из 10 научных учреждений. Дуб высотой около девяти метров находится в плохом состоянии. Ученые заявили, что его нужно срочно спасать.

Траволистный дуб был описан в 1930-х годах. Считалось, что в 2011-м погиб последний экземпляр, но, как оказалось, еще одному растению удалось дожить до наших дней.

Quercus tardifolia – один из самых редких, если не редчайший дуб в мире. Ботаники заявили, что «игнорирование» проблемы с вымиранием редких растений может привести к тому, что и другие виды в экосистеме начнут исчезать по эффекту домино. Изучив причины вымирания Quercus tardifolia, эксперты смогут спасти другие деревья от этой участи.

Пока неизвестно, удастся ли восстановить найденный в Техасе экземпляр. Члены группы заявили, что он представляет собой «ужасное зрелище». Ствол поражен тяжелой грибковой инфекцией и вдобавок пострадал от пожара.

Ученые ведут переговоры со Службой национальных парков, чтобы защитить дуб от возможных угроз, и вместе с этим ведут поиск желудей, чтобы попытаться вырастить новые экземпляры.

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