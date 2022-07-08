Стоит ли использовать кличку питомца в качестве пароля

Существует несколько моментов, которые, пожалуй, объединяют большинство владельцев домашних животных. Память наших телефонов забита милыми фотографиями питомцев, покрытая шерстью одежда стала нормальной частью гардероба, и мы упоминаем своих хвостиков в разговоре при каждом удобном случае. Доказательством последнего могут стать пароли с кличками животных, которые мы устанавливаем практически везде. Но, по мнению экспертов, такое проявление любви может стать причиной больших неприятностей.

Фото: Petstory Petstory

Недавний опрос, проведённый американской платформой цифровой безопасности среди 2082 респондентов в возрасте от 18 лет, показал, что 39 % владельцев домашних животных использовали в паролях имена своих четверолапых. Среди людей в возрасте от 35 до 44 лет этот показатель ещё выше – 50 %. Если вы читаете эту статью, велика вероятность того, что вы также использовали кличку своего пушистого друга в качестве пароля. И, вероятно, вы не думали о том, что это может стать проблемой. Однако копните немного глубже, и вы можете пересмотреть свою позицию.

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“Для различных платформ люди стремятся создать пароли, которые одновременно имеют смысл и легко запоминаются. Однако простота и лёгкость – это два слова, которые никогда не стоит применять в отношении защиты своих личных данных. Такой пароль вряд ли сможет защитить ваши счета или активы, – говорит Келли Мерриман, президент и главный операционный директор компании Aura. – Надежные, уникальные пароли – это самая важная, а иногда и единственная защита от хакеров".

Клички животных зачастую очень легко найти в социальных сетях их хозяев. Сложно винить людей в том, что они хотят поделиться очаровательными снимками своих домашних любимцев со всем миром, но это также может облегчить взломщикам доступ к вашей информации.

Исследование показало, что:

59 % опрошенных когда-либо размещали фотографии своего питомца в социальных сетях;

48 % – публиковали кличку своего питомца в социальных сетях;

36 % из тех, кто когда-либо публиковал имя своего питомца в социальных сетях, имеют 500 и более подписчиков на своих страницах в соцсетях;

Кроме того, 63 % родителей несовершеннолетних детей, которые когда-либо имели домашнее животное, использовали имя своего питомца в качестве пароля, а 52 % – размещали имя своего питомца в социальных сетях.

Использование личной информации, которую может легко найти хакер или мошенник, делает интернет-пользователя уязвимым для кибератак. Такие преступники зачастую, чтобы взломать учётные записи, вместе с украденными данными пользователей используют автоматизированные системы для испытания различных комбинаций букв и цифр. Так, один из самых разыскиваемых ФБР киберпреступников подозревает, что был пойман после того, как федеральные власти правильно угадали его пароль – имя его кошки, за которым следовало число "123".

Выбор простого пароля может привести к ещё большим рискам, если учесть, что практически половина (47 %) владельцев питомцев, признавшихся в использовании кличек животных в качестве пароля, заявили, что используют один и тот же пароль для большинства или всех своих учётных записей. 23 % респондентов из этой группы признались в том, что делились своим паролем с людьми, не входящими в их ближайшее окружение. 7 из 10 (74 %) опрошенных рассказали, что меняют свои пароли только в тех случаях, когда вынуждены их обновить.