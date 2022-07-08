Стоит ли использовать кличку питомца в качестве пароля

Существует несколько моментов, которые, пожалуй, объединяют большинство владельцев домашних животных. Память наших телефонов забита милыми фотографиями питомцев, покрытая шерстью одежда стала нормальной частью гардероба, и мы упоминаем своих хвостиков в разговоре при каждом удобном случае. Доказательством последнего могут стать пароли с кличками животных, которые мы устанавливаем практически везде. Но, по мнению экспертов, такое проявление любви может стать причиной больших неприятностей.
Недавний опрос, проведённый американской платформой цифровой безопасности среди 2082 респондентов в возрасте от 18 лет, показал, что 39 % владельцев домашних животных использовали в паролях имена своих четверолапых. Среди людей в возрасте от 35 до 44 лет этот показатель ещё выше – 50 %. Если вы читаете эту статью, велика вероятность того, что вы также использовали кличку своего пушистого друга в качестве пароля. И, вероятно, вы не думали о том, что это может стать проблемой. Однако копните немного глубже, и вы можете пересмотреть свою позицию.
“Для различных платформ люди стремятся создать пароли, которые одновременно имеют смысл и легко запоминаются. Однако простота и лёгкость – это два слова, которые никогда не стоит применять в отношении защиты своих личных данных. Такой пароль вряд ли сможет защитить ваши счета или активы, – говорит Келли Мерриман, президент и главный операционный директор компании Aura. – Надежные, уникальные пароли – это самая важная, а иногда и единственная защита от хакеров".
Клички животных зачастую очень легко найти в социальных сетях их хозяев. Сложно винить людей в том, что они хотят поделиться очаровательными снимками своих домашних любимцев со всем миром, но это также может облегчить взломщикам доступ к вашей информации.
Исследование показало, что:
Использование личной информации, которую может легко найти хакер или мошенник, делает интернет-пользователя уязвимым для кибератак. Такие преступники зачастую, чтобы взломать учётные записи, вместе с украденными данными пользователей используют автоматизированные системы для испытания различных комбинаций букв и цифр. Так, один из самых разыскиваемых ФБР киберпреступников подозревает, что был пойман после того, как федеральные власти правильно угадали его пароль – имя его кошки, за которым следовало число "123".
Выбор простого пароля может привести к ещё большим рискам, если учесть, что практически половина (47 %) владельцев питомцев, признавшихся в использовании кличек животных в качестве пароля, заявили, что используют один и тот же пароль для большинства или всех своих учётных записей. 23 % респондентов из этой группы признались в том, что делились своим паролем с людьми, не входящими в их ближайшее окружение. 7 из 10 (74 %) опрошенных рассказали, что меняют свои пароли только в тех случаях, когда вынуждены их обновить.
Так, при регистрации на новой платформе специалисты рекомендуют использовать генераторы надёжных паролей, которые помогут создать случайную сложную комбинацию символов, охраняющую вашу персональную информацию. Кроме того, не используйте один и тот же пароль на различных площадках – в этом случае взлом одной социальной сети не сможет привести к краху всех ваших ресурсов. И, конечно, не делитесь такой важной информацией, как ваш пароль, с людьми, которым не доверяете на сто процентов. Эти простые советы помогут вам обезопасить свои данные и продолжить наслаждаться сёрфингом интернета.