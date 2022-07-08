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31 минуту назад

Россияне вспомнили столовую на месте закрывшегося «Макдоналдса»

Мослента

Россияне вспомнили популярную московскую столовую на Арбате, на месте которой впоследствии открылся, а затем прекратил работу ресторан американского фастфуда «Макдоналдс». Снимок известного столичного общепита выложили в группу «Москва — та!» в запрещенной в РФ соцсети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Россияне вспомнили столовую на месте закрывшегося «Макдоналдса»
Фото: МослентаМослента

Один из пользователей вспомнил, что столовая на Арбате в народе называлась «генеральской». «Когда работал в 70-х на Арбате, не раз посещали ее с коллегами во время обеда», — рассказал мужчина. Другой фолловер отметил, что обед в этом заведении считался дорогим и стоил 1-1,2 рубля.

«Зато справа была пивная-автомат — 20 копеек за 454 миллилитра», — добавил комментатор.

Юзеры порассуждали о быстротечности времени. «Еще нет "Мака", уже нет "Мака"… История происходит на глазах», «Все вернулось на круги своя», — философски отметили пользователи.

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