Россияне вспомнили столовую на месте закрывшегося «Макдоналдса»

Россияне вспомнили популярную московскую столовую на Арбате, на месте которой впоследствии открылся, а затем прекратил работу ресторан американского фастфуда «Макдоналдс». Снимок известного столичного общепита выложили в группу «Москва — та!» в запрещенной в РФ соцсети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Один из пользователей вспомнил, что столовая на Арбате в народе называлась «генеральской». «Когда работал в 70-х на Арбате, не раз посещали ее с коллегами во время обеда», — рассказал мужчина. Другой фолловер отметил, что обед в этом заведении считался дорогим и стоил 1-1,2 рубля.