Какую выгоду получил СССР от отказа от репараций за Первую мировую

28 июня 1919 года представители 27 государств подписали в Версале условия мирного договора, официально завершившего Первую мировую войну. Россия, понесшая самые большие потери в ходе войны, кровью более двух миллионов своих сыновей во многом обеспечившая победу Антанты, не была среди участников мирной конференции. Большевики, заключив за Россию сепаратный мир с Германией в марте 1918 года, сделали недействительными все обязательства других государств по отношению к России.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Версальский договор устанавливал обязанность Германии возместить воевавшим против неё государствам убытки за войну. Статья 116 договора определяла, что и Россия имеет право на получение репараций.

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Однако практическое исполнение этого пункта естественным образом откладывалось до появления в России устойчивого правительства. Страны Антанты долго не признавали в качестве такового правительство советское. Однако в 1920 году белогвардейские армии в европейской части России потерпели окончательное поражение. Западным державам волей-неволей приходилось иметь дело с советским правительством, тем более что последнее всячески пыталось наладить нормальные экономические отношения с внешним миром для того, чтобы восстановить разрушенное многолетней войной народное хозяйство.

В апреле 1922 года в Генуе (Италия) собралась широкая международная конференция по финансовым и экономическим вопросам. В ней участвовали представители 34 стран. Приглашение на конференцию получила и РСФСР. Это был первый крупный успех на пути к широкому международному признанию советского государства.

На конференции всплыл вопрос о внешнем долге царской России и о причитавшихся России репарациях за Первую мировую войну. Западные державы были готовы признать право советской России на получение репараций в обмен на её обязательство выплатить долги царского правительства и компенсацию иностранному капиталу за его национализированные советской властью предприятия и активы.

Сделка выглядела выгодной для советской России. Долг Российской империи составлял 9 миллиардов дореволюционных золотых рублей. 1,3 миллиардов рублей стоили иностранные предприятия и активы, конфискованные большевиками. Всего 10,3 млрд. рублей. Однако взамен этого сумма репараций с Германии, на которые могла рассчитывать Россия, оценивалась в 16 млрд. рублей.

Кроме того, страны Антанты обещали вернуть, в случае принятия этих условий, часть золотого запаса России, общей стоимостью более 600 млн. рублей, вывезенную в годы Первой мировой войны в залог закупок Россией вооружения и других материалов. Чистая прибыль советской России могла составить 6,3 млрд. рублей. Кроме того, согласие большевиков на эти условия обеспечивало РСФСР полное дипломатическое признание странами Антанты и принятие в Лигу Наций. Западные державы были готовы также предоставить России новые кредиты.

Однако делегация РСФСР во главе с наркомом иностранных дел Г.В. Чичериным, исполняя инструкции Ленина, отказалась от этих предложений. Вместо этого она выдвинула принцип полного отказа РСФСР от всяких обязательств царской России и тех прав, которые ей могли принадлежать как её правопреемнице. Советская делегация предложила также снять с Германии бремя репараций, а также высказалась за всеобщее разоружение. Единственный вопрос, который РСФСР была готова обсудить – выплату компенсаций иностранным государствам и компаниям за национализацию, при условии предоставления советской России западных кредитов.

Встретив неприятие Западом этих условий, советские дипломаты буквально в одну ночь, внезапно для других делегаций, сумели уговорить представителей Германии заключить с РСФСР всеобъемлющий договор. Он был подписан в местечке Рапалло в ночь на 16 апреля 1922 года и содержал в себе взаимный отказ от всяких претензий за Первую мировую войну и немедленное восстановление дипломатических и консульских отношений в полном объёме. Рапалльский договор открывал широкий простор для тесного экономического, культурного и военного сотрудничества Германии и советской России.

Тем самым Россия в тяжёлый период разрухи лишилась возможности получения репараций за Первую мировую войну и западных кредитов.

Почему был выбран такой вариант?

Прежде всего, советская доктрина не позволяла в тот период принять участие в «ограблении Германии», ложившегося главной тяжестью, как подчёркивали большевики, на немецкий пролетариат. Принятие на себя долгов царской России означало разрушить легенду о «революционном выходе советской России из империалистической войны». Наконец, большевикам экономическое сотрудничество с Западом было нужно только для возобновления в скором будущем попыток снова разжечь «мировую революцию».

С этих позиций отказ от западных условий и очередное «сепаратное» соглашение с Германией представляли РСФСР следующие выгоды: 1) «раскол антисоветского фронта капиталистических стран»; 2) прецедент договора с капиталистической страной о взаимном погашении всех прежних обязательств; 3) юридическое признание советской власти важной капиталистической державой; 4) надежду на получение в будущем кредитов и помощи в индустриализации от Германии; 5) перспективы стратегического союза с Германией.