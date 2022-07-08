Что нельзя делать в день Петра и Февронии

Православные 8 июля почитают память святых Петра и Февронии. В этот день в России отмечается День семьи, любви и верности. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

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В день Петра и Февронии не стоит ссориться с родными и ревновать свою вторую половинку. Иначе отношения могут сильно испортиться. Если попытаться найти компромисс, есть шанс договориться даже при самых сильных разногласиях.

Мужу и жене запрещено есть из одной ложки и вытираться одним полотенцем в этот день. Согласно приметам, это приведет к ссоре на пустом месте.

Как считали наши предки, 8 июля также нельзя ничего готовить из теста: у вас могут возникнуть серьезные финансовые проблемы. Не стоит переезжать в новый дом или менять рабочее место. Такие поступки в день Петра и Февронии чреваты проблемами в личной и профессиональной жизни.

Еще 8 июля на Руси было непринято купаться. Люди избегали водоемов, так как после Ивана Купалы там кишат русалки, которые могут утащить человека с собой под воду.

Запрещено и сажать растения, а также заниматься рукоделием - работа будет выполнена зря и не увенчается успехом.