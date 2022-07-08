В метро Москвы нашли клетку с лисой

В московском метро на станции «Бульвар Рокоссовского» нашли клетку с лисой. Об этом сообщил столичный Дептранс в Telegram-канале.

«Мы передали ее в приют благотворительного фонда защиты животных "БИМ", но надеемся, что зверя не бросили и хозяин ищет его. Ведь правила перевозки животного были соблюдены, а значит владелец все же ответственно относился к питомцу»,

— сообщили в департаменте транспорта.

Там заявили, что хозяин животного может написать о том, что забыл лису на станции метро, в бот в мессенджере или обратиться в фонд. В случае, если хозяин лисы найдется, Дептранс попросит его предъявить ветеринарные документы животного или фотографии.