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1 час назад

В метро Москвы нашли клетку с лисой

Lenta.ru

В московском метро на станции «Бульвар Рокоссовского» нашли клетку с лисой. Об этом сообщил столичный Дептранс в Telegram-канале.

В метро Москвы нашли клетку с лисой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы передали ее в приют благотворительного фонда защиты животных "БИМ", но надеемся, что зверя не бросили и хозяин ищет его. Ведь правила перевозки животного были соблюдены, а значит владелец все же ответственно относился к питомцу»,

— сообщили в департаменте транспорта.

Там заявили, что хозяин животного может написать о том, что забыл лису на станции метро, в бот в мессенджере или обратиться в фонд. В случае, если хозяин лисы найдется, Дептранс попросит его предъявить ветеринарные документы животного или фотографии.

Ранее в сети появились кадры потопа в московском метро после сильнейшего ливня. На видеозаписи виден небольшой слой воды около турникетов на входе в станцию метро, мимо прямо по затопленному помещению проходят люди.

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