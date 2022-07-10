Только 0,1% людей могут найти все числа: в соцсетях обсуждают иллюзию

В 6-секундном ролике пользователь TikTok показал зрителям сложное числовое изображение. Автор предложил найти все 10 чисел на иллюстрации.

«Только 0,1% людей могут увидеть все 10 чисел», — заявил он.

TikTok

На первый взгляд, большинство людей видят цифры шесть, восемь и четыре, однако на фото остаются еще несколько.

«Я вижу только 123468»;

«Я вижу 12346780 и 00 (бесконечность)»;

«Я вижу 12346789, но не могу найти 5», — пишут пользователи TikTok в разделе комментариев.

Некоторые пользователи утверждали, что видят все десять чисел, в то время как другие делились советами о том, как найти самые "невидимые" пятерку и девятку.

Как работает эта иллюзия?

Существует три типа оптических иллюзий: когнитивные, физиологические и буквальные.

Эта конкретная иллюзия считается буквальной, поскольку она образована путем объединения множества меньших изображений для создания большого изображения.