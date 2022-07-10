Почему паспорта бывают только четырех цветов

При обилии стран заграничные паспорта граждан бывают всего четырех цветов: зеленые, красные, синие и черные. Отличаются только оттенки. Почему так? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Документы красного цвета, как правило, у граждан Евросоюза или страны, желающей вступить в ЕС, а также у стран с коммунистическим прошлым или настоящим. Красные паспорта выдают в Турции, Албании, Македонии, Китае, Грузии, Словении, Сербии, Румынии, России, Латвии, Польши. Кроме того, такие документы у граждан Колумбии, Перу, Боливии и Эквадора.

Самый популярный цвет паспортов - синий. Их выдают в 83 странах. Считается, что синий символизирует "новый мир". Паспорта такого цвета выпускают в 15 странах Карибского бассейна, а также в некоторых странах Южной Америки - Бразилии, Аргентине и Парагвае. В США паспорта стали синими в 1976 году. Также после выхода из ЕС постепенно отказывается от бордовых документов Великобритания. Синие паспорта выдают и гражданам Казахстана, Фиджи, Тувалу и Кении.

Зелеными паспортами обладают граждане большинства мусульманских стран, в их числе Пакистан, Саудовская Аравия, Марокко. Считается, что этот цвет был любимым цветом пророка Мухаммеда, также он символизирует жизнь и природу. В странах Западной Африки, например, Нигерии, зеленые паспорта говорят об их принадлежности к Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС).