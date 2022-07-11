Чем кормили в гареме султана Сулеймана из «Великолепного века»

Когда в 2011 году стартовала историческая сага «Великолепный век», многих зрителей по всему миру заинтересовала история Османской империи. Особенно было любопытно узнать, как на самом деле протекала жизнь в султанском гареме.

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Создатели «Великолепного века» постарались как можно более реалистично показать будни рабынь во дворце Топкапы. Так, зрители смогли узнать почти все о распорядке дня одалисок, познакомиться со сложными правилами в жизни гарема и разобраться в его иерархии. И все же, даже по прошествии восьми лет после финала исторической саги у верных фанатов все еще остаются вопросы на тему разных мелочей.

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Один из самых популярных запросов от публики касается всяких секретов красоты, к которым прибегали невольницы несколько веков назад. На эту тему мы подробно говорили в обзоре о том, как наложниц готовили к ночи любви с султаном. Однако есть еще один запрос, который часто встречается в Сети: чем же кормили обитательниц гаремов?

В первую очередь стоит отметить, что еще в XIV веке османские падишахи установили ряд правил, касающихся питания. Так, в день евнухи, калфы, служанки, рабыни и остальные обитатели дворца ели все два раза. Порядок изменился только в 1850 году. Но это не значит, что людей в султанских дворцах морили голодом. В перерыве между двумя приемами пищи все желающие могли перекусить сладостями.

Что касается рациона Топкапы, то нам сегодня он покажется весьма скудным. С другой стороны, во времена расцвета Османской империи меню были не такие разнообразные, как сейчас. И все же рабыни не жаловались. На кухне им готовили мясные блюда, а также в больших количествах подавала сухофрукты и мед. И, конечно, в обиходе у османов был рис. Зимой наиболее популярным лакомством становилась вяленая говядина. Примечательно, что рыба являлась запрещенным продуктом на столах в Топкапы.

Особой популярностью в гареме пользовались шербеты — напитки, приготовленные на основе разных фруктов ягод. Именно это питье часто раздавали наложницам, когда во дворце случалась какая-нибудь радость. Также османы любили побаловать себя различными лепешками из пшеничной муки.