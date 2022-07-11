В сети обсудили одну из любимых игр девочек в СССР

Одну из любимых игр девочек в СССР обсудили пользователи группы «Рожденные в СССР» социальной сети «ВКонтакте». Юзеры вспомнили бумажных кукол с вырезаемой для них одеждой.

Фото: Мослента Мослента

«Очень нравилось в детстве», «Было интересно и не скучно», «Как мы любили это занятие, часами рисовали и играли», «Помним, а как же забыть», «Играли самозабвенно, особенно зимними вечерами под радио на стене. Была коробка, в которую все эти ценности складывались и прятались под кровать. Волшебство, да и только», — написали подписчицы.

По словам их словам, такие куклы были вкладышами в некоторых детских и женских журналах, а также продавались в магазинах игрушек. Стоимость была около 15 копеек, а с одеждой на магнитах — дороже. «С магнитом вообще предел желаний был», — написала одна из пользовательниц.