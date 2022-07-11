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2 часа назад

В сети обсудили одну из любимых игр девочек в СССР

Мослента

Одну из любимых игр девочек в СССР обсудили пользователи группы «Рожденные в СССР» социальной сети «ВКонтакте». Юзеры вспомнили бумажных кукол с вырезаемой для них одеждой.

В сети обсудили одну из любимых игр девочек в СССР
Фото: МослентаМослента

«Очень нравилось в детстве», «Было интересно и не скучно», «Как мы любили это занятие, часами рисовали и играли», «Помним, а как же забыть», «Играли самозабвенно, особенно зимними вечерами под радио на стене. Была коробка, в которую все эти ценности складывались и прятались под кровать. Волшебство, да и только», — написали подписчицы.

По словам их словам, такие куклы были вкладышами в некоторых детских и женских журналах, а также продавались в магазинах игрушек. Стоимость была около 15 копеек, а с одеждой на магнитах — дороже. «С магнитом вообще предел желаний был», — написала одна из пользовательниц.

Кроме того, многие россиянки рассказали, что не только довольствовались нарядами из набора, но и рисовали их сами. «И не только платья рисовали, а еще и комнаты делали, диваны, кровати из бумаги и картона. Фантазии не было предела», — вспомнила юзер.

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